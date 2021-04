Der Machtkampf ist entschieden, doch der CDU-Chef Armin Laschet geht angeschlagen in den Bundestagswahlkampf in Deutschland. Eine Analyse.

Markus Söder lenkt ein. Der 54-jährige CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident trat am Dienstagmittag in München vor die Mikrofone: "Die Würfel sind gefallen", sagte er in einem kurzen Statement. Er dankte für die "überragende Unterstützung" auch aus der CDU und sicherte Armin Laschet, dem CDU-Chef und Kanzlerkandidaten, seine Unterstützung zu: "Wir werden ihn ohne Groll mit voller Kraft unterstützen."

Es ist das Ende eines eineinhalb Wochen dauernden Machtkampfs zwischen CSU-Chef Söder und CDU-Chef Laschet. Doch Laschet geht angeschlagen in ...