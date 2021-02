Ein halbes Jahr nach Beginn der Freiheitsrevolte hat der angezählte Machthaber Alexander Lukaschenko das Land wieder fest im Griff.

Alexander Lukaschenkos Albtraum ist erst einmal vorüber. "Ich bekenne es offen", sagte der belarussische Langzeitherrscher kürzlich vor Polizisten der Sondereinheit Omon: "Hättet ihr, die Menschen in Uniform, in jenen Augusttagen gezögert, würden wir heute in einem anderen Land leben." Ein anderes Land. Ein freieres Land. Womöglich eine Demokratie. Nein, ein übleres Szenario war für Lukaschenko wohl nicht denkbar, der in Belarus seit bald 27 Jahren mit harter Hand regiert. Also ließ er in jenen Augusttagen 2020 zunächst die Präsidentschaftswahl fälschen ...