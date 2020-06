Der rechtsextreme Präsident und das Militär sichern sich Macht. Doch die Umfragen zeigen einen wachsenden Unwillen in der Bevölkerung.

Man liest die Nachrichten, die dieser Tage in fast atemberaubender Geschwindigkeit aus Brasilien in die Welt dringen, und mag sie nicht glauben. Es kann doch nicht sein, dass Präsident Jair Bolsonaro die Wirtschaft wieder öffnen will, während sein Land gerade ...