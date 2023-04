Chinareise wird zum Drahtseilakt für die EU

Die EU-Kommissionspräsidentin und der französische Präsident besuchen Peking. Worauf es bei dieser heiklen Mission ankommt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen Xi Jinping. Die Visite der Europäer in Peking ist kein Besuch bei einem Freund. Am Mittwoch beginnt vielmehr ein diplomatischer Drahtseilakt auf der Weltbühne. Zu berücksichtigen sind: Wladimir Putins Krieg in der Ukraine, das Weltmachtstreben Chinas, die Rohstoffabhängigkeit Europas, die Erwartungshaltung des US-Präsidenten an die europäischen Verbündeten und der Wettlauf um grüne Technologien. Eine heikle Mischung.

Das europäische Duo will verhindern, dass China Putin bei seinem Krieg ...