Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wer jetzt hofft, er würde seine Politik ändern, könnte sich täuschen.

Kleinlaut und einsichtig ist eigentlich nicht die Sache von Jair Bolsonaro. Doch am Dienstagmorgen zeigte der sonst so angriffslustige brasilianische Machthaber einen Anflug von Demut. "Ich begann mich am Sonntag ein wenig schlecht zu fühlen", sagte Bolsonaro in einer improvisierten ...