Analyse: Erdoğans Attacke gegen Österreich

Der türkische Staatschef "verflucht" Österreich wegen der Israel-Fahne auf dem Kanzleramt. Mit seinen Verbalattacken versucht Erdoğan, sich zum Wortführer der Muslime in aller Welt aufzuschwingen. In Wirklichkeit führt er sein Land weiter in die Isolation. Eine Analyse.

SN/www.picturedesk.com Mit seiner anti-israelischen Rhetorik vertieft Erdoğan den Graben zwischen der Türkei und dem Westen.