Ursula von der Leyen kann nach 365 Tagen an der Spitze der EU-Kommission Bilanz ziehen: Sie hat sich als krisenfest erwiesen. Und vor allem den Nachweis über den Mehrwert der Union erbracht.

Große Feiern sind nicht geplant, nicht einmal eine Bilanzpressekonferenz. Dabei jährt sich am Dienstag zum ersten Mal der Amtsantritt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Tag wird vorübergehen wie die 365 davor - vollgepackt mit Arbeit. Für persönliche Inszenierungen ist kein Platz in einer Zeit, da Europa in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg steckt, die Wirtschaft auf Talfahrt ist und zwei Mitgliedsstaaten das mühsam geschnürte Corona-Rettungspaket samt nächstem Sieben-Jahres-Budget blockieren. Als wäre das nicht genug, schwebt über ...