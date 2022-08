Fliegt Pelosi nach Taiwan? Warum China die Asien-Reise der US-Spitzenpolitikerin ganz genau beobachtet

Fliegt sie nun nach Taiwan - oder fliegt sie nicht? Bereits am Dienstag könnte die US-Spitzenpolitikerin halt in Taiwan machen, berichten taiwanesische wie US-Medien. Warum die Spekulationen um den Besuch für Aufregung sorgen.

Noch nie wurde die Reiseroute einer US-Politikerin in China so genau studiert. Offiziell ist kein Zwischenstopp in Taiwan vorgesehen für die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Am Montag meldeten aber mehrere taiwanesische Medien, Pelosi werde bereits am Dienstag auf der Insel ankommen und die Nacht in Taipeh verbringen. Die Zeitung "Liberty Times" berichtete weiter, sie werde am Mittwoch Taiwans Parlament besuchen.

Für diesen Fall rüstet sich China bereits seit Tagen - im wahrsten Sinne des Wortes. Artilleriemanöver mit ...