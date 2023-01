Frankreich und Deutschland: Wollen wir Freunde bleiben?

Auch 60 Jahre nach der Unterzeichnung des Élysée-Freundschaftsvertrags sind die Beziehungen zwischen Paris und Berlin kein Selbstläufer.

Wer sich mit dem Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland der vergangenen Jahrzehnte befasst, kommt nicht um jene politischen Persönlichkeiten herum, die es besonders positiv geprägt haben. Und auch nicht um ihre symbolisch aufgeladenen Gesten und Worte, angefangen von der "Rede an die deutsche Jugend" des französischen Präsidenten Charles de Gaulle, in der er im Herbst 1962 in Ludwigsburg die jungen Leute auf Deutsch dazu beglückwünschte, "Kinder eines großen Volkes" zu sein. Wie bitte? "Jawohl! Eines großen Volkes, das manchmal im ...