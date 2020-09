Venezuelas Präsident begnadigt 110 Aktivisten und Oppositionelle. Ein beispielloser, aber durchsichtiger Schritt.

110 Oppositionspolitiker und Abgeordnete kamen diese Woche in Venezuela überraschend in den Genuss einer Amnestie. Auffällig an der Liste ist vor allem, wer nicht draufsteht. Weder der ehemalige Präsidentschaftskandidat Henrique Capriles noch der bekannte Oppositionelle Leopoldo López wurden begnadigt. Der rechte Politiker López, der versucht hat, Staatschef Nicolás Maduro mit Gewalt zu stürzen, befindet sich nach wie vor in der spanischen Botschaft in Caracas im Exil. Capriles versucht derzeit, Oppositionsführer Juan Guaidó Konkurrenz im Anti-Maduro-Lager zu machen. Er propagiert einen ...