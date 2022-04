Fünf Jahre Macron - und kein Aufbruch in Sicht

In seiner fünfjährigen Amtszeit hat der französische Präsident Emmanuel Macron vor allem die Wirtschaft seines Landes aufgerichtet. Doch mit einer Reihe von Vorhaben ist er vorerst gescheitert.

Er hatte sich so viel vorgenommen. Nicht nur einfach eine Aneinanderreihung von Maßnahmen versprach Emmanuel Macron im Mai 2017, als er als 39-jähriger Newcomer an die Macht in Frankreich kam. Sondern er präsentierte die Vision einer "Transformation" des Landes, wollte zähe Blockaden lösen, einen Aufbruch schaffen. Ist ihm dies gelungen?

Fünf Jahre später sieht die Bilanz durchwachsen aus. Seine Amtszeit wurde von mehreren Krisen erschüttert: von den Protesten der Gelbwesten und monatelangen Streiks gegen seine Reformpläne über die ...