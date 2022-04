Große Organisation, kleiner Beitrag

Das erklärte Ziel der UN ist die Sicherung von Frieden auf der Welt. Das an die Realität angepasste Ziel in der Ukraine ist Schadensbegrenzung.

António Guterres' Besuch in Kiew verlief wie zuletzt alle von hohen Politikern: ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, eines mit einem weiteren hochrangigen Politiker, in diesem Fall mit Außenminister Dmytro Kuleba, und der Besuch eines Kriegsschauplatzes. Sich vor Ort ein Bild machen und gleichzeitig Bilder erzeugen, die zeigen: Die Welt steht an der Seite der Ukraine. Das ist das Ziel aller Besuche.

Allein: Guterres führte seine Reiseroute zuerst nach Moskau und auch dort erzeugte er Bilder. Der Chef ...