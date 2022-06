Israel: Kommt Netanjahu wieder zurück?

In Israel kriselt es - schon wieder. Die Einheitsregierung von Naftali Bennett zerreibt sich an internen Streitigkeiten. Aber auch an den Intrigen des früheren Premierministers.

SN/AP Netanjahu muss sich aktuell in drei Fällen wegen des Verdachts der Vorteilnahme vor Gericht verantworten.