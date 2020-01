Lassen sich Übel der Gegenwart wirklich durch eine Vergangenheit erklären, die schon Jahrhunderte zurückliegt? Soll alles Fremde schuld sein - ganz so, als gäbe es keine Eigenverantwortung? Was also ist das Erbe des Kolonialismus?

SN/AP Evo Morales, erster indigener Präsident Boliviens, am Ende gestürzt wegen Macht-Arroganz.