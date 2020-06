Länder, die von Frauen geführt werden, schneiden in der Coronakrise auffällig gut ab. Keine Frage: Nicht alle Männer machen es schlechter - aber manche eben besonders schlecht.

Die "New York Times" hat es ausgerechnet: Vergleicht man die Zahl der Coronatoten in 21 Ländern - 13 von Männern geführt, acht von Frauen - ergibt sich folgendes Bild: In den Ländern mit Regierungschefs lag die Sterberate im Durchschnitt bei ...