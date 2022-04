Macron und Le Pen im Endspurt zum finalen Duell

Nach dem Sieg in der ersten Runde nehmen Staatschef Emmanuel Macron und die Rechte Le Pen Kurs auf die Stichwahl in zwei Wochen.

Was genau schwebt Emmanuel Macron vor mit seiner Idee, eine "große politische Bewegung der Einheit und der Aktion" zu gründen, um der erstarkten extremen Rechten in Frankreich zu begegnen? Das blieb zwar auch einen Tag nach der Wahl schwammig. Doch bei einem Besuch in der nordostfranzösischen Stadt Denain, einer Hochburg von Marine Le Pen, betonte er am Montag erneut, es brauche eine "neue Methode" in der Politik. Frankreichs Präsident zeigte damit, dass er Lehren aus dem Ergebnis der ersten Wahlrunde ...