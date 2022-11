Midterms in den USA: Demokraten hoffen auf ein Wunder

Bei den Midterms droht der Partei von US-Präsident Biden ein Verlust ihrer knappen Mehrheit im US-Kongress. Wie sich die Demokraten selbst geschadet haben - und warum die Republikaner bei einem Thema besonders punkten konnten.

Täglich mehren sich die Anzeichen, dass die Republikaner das US-Repräsentantenhaus erobern werden und dass der US-Senat eine Zitterpartie wird. Den Demokraten droht zusätzlich der Verlust von Gouverneursposten quer durch das Land: in Washington, Arizona, Georgia und New Hampshire. Selbst im traditionell demokratischen Bundesstaat New York steigen die Chancen für Republikaner und Trump-Anhänger Lee Zeldin.

Midterm-Wahlen in den USA, die zur Halbzeit zwischen zwei Präsidentschaftswahlen stattfinden, sind die Gelegenheit für eine Abstrafung der Präsidentenpartei. Das ist Barack Obama 2010 ...