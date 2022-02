Der Kreml könnte einen Vorwand für eine Invasion erfinden, mutmaßen Militärexperten und Politiker seit Längerem. Gelegenheit dazu gibt es in der Ostukraine, wo immer mehr Verstöße gegen die Waffenruhe registriert werden.

Es sind mehrere Szenarien, auf die Militär- und Sicherheitsexperten seit der Verlegung russischer Truppen an die ukrainische Grenze immer wieder zurückkommen. Das erste ist eine große militärische russische Invasion in die Ukraine. Davor warnten die USA am Wochenende erneut. Die wahrscheinlichere Variante ist eine Invasion auf Etappen.

Russland würde sich laut diesem Szenario einen Anlassfall schaffen, um an- oder nach seiner Erzählart einzugreifen - vermutlich in der Ostukraine. Kleinere Gefechte, auch mit zivilen Opfern, könnten es in diesem ...