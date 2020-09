Jeder versteht etwas anderes darunter. Moria zeigt: Europa hat die Flüchtlingskrise verdrängt, aber nie gelöst. Gelingt noch ein Durchbruch?

Die Feuer, die das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos vernichteten, haben ein verdrängtes Problem beleuchtet: Fünf Jahre nach der großen Flüchtlingswelle von 2014/15 hat die EU keinen Plan, wie sie mit Asylsuchenden und Migranten umgehen will.

Nach dem Brand haben sich die politischen Akteure in den bekannten Stellungen eingegraben: Staaten wie Ungarn, Polen, aber auch Österreich lehnen eine Aufnahme von obdachlos gewordenen Menschen aus Moria ab. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bot Hilfe vor Ort an, will ...