USA, Land der Waffennarren? Warum das zu kurz greift

Warum lieben Amerikaner ihre Waffen? Auf der Suche nach Ursachen zeigt sich: Es ist komplex.

Wieder ist es in den USA zu Schusswaffengewalt gekommen: In Iowa hat am Donnerstagabend ein Mann zwei Frauen vor einer Kirche erschossen, dann richtete er die Waffe gegen sich selbst. Am Vortag tötete ein 18-Jähriger vier Menschen in einem Krankenhaus in Oklahoma. Und in der Woche davor hatte ein ebenfalls 18-Jähriger bei einem Massaker an einer Volksschule in Texas 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen.

Für die Europäer gibt es die üblichen Ursachen: Die Amerikaner seien Waffennarren und ...