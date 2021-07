Die NATO startet kurz nach ihrem Truppenabzug ein Trainingsprogramm für afghanische Spezialkräfte. Es läuft derzeit in der Türkei an. Auch darüber hinaus engagiert sich die Regierung in Ankara in Afghanistan weiter. Aus mehreren Gründen.

SN/AP Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Nato-Gipfel im Juni.