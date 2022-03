Vorbei ist es mit den Yachten, den Reisen, den Geldflüssen. Die Sanktionen des Westens treffen die Milliardäre in Russland. Ein Auflehnen gegen den unberechenbaren Präsidenten Wladimir Putin ist aber Wunschdenken.



Analyse SN

In den Morgenstunden hatte Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine begonnen, am Abend lud er eine illustre Runde zu sich in den Kreml. Putin saß, wie üblich in den vergangenen Monaten, weit entfernt von seinen Gästen: 37 Unternehmern, die er um "solidarische Zusammenarbeit mit der Regierung" bat.

Andrej Kostin saß da, der Chef der WTB-Bank, Pjotr Awen, einer der Chefs der Alfa Bank, Andrej Akimow, der Verwaltungsratspräsident der Gazprombank. Alles Banken, die nun auf Sanktionslisten stehen. Es ...