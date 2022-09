Wladimir Putin erklärt seine Sicht auf die Welt

Der Westen führe alle in den Abgrund. Das sagte der Kremlchef in Wladiwostok vor Gleichgesinnten.

Der Moderator gibt sich kritisch. Knapp 30 Minuten hatte Russlands Präsident Wladimir Putin zu diesem Zeitpunkt am Stehpult auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok von den Veränderungen in der Welt gesprochen. Hatte die "Vorzüge des globalen Ostens" erwähnt, den "Weg zu einer multipolaren Welt" erklärt, wie das Forum im Fernen Osten Russlands überschrieben war. Er hatte über "freundliche und unfreundliche Länder" gesprochen - in solche teilt Russland die Staaten seit Beginn der Kämpfe in der Ukraine ein.

Wladiwostok sei ...