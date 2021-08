Andrew Cuomo: Der gefallene Politik-Star

Andrew Cuomo steht nach Untersuchung der sexueller Belästigungs-Vorwürfe politisch mit dem Rücken zur Wand. Es wird einsam um den einst mächtigen Gouverneur von New York.

Niemand fürchtet sich mehr vor Andrew Cuomo, dem oftmals derben Politiker, der den Bundesstaat New York seit 2011 regierte. Nicht die elf Frauen, die er während ihrer Arbeit für den Gouverneur sexuell belästigt haben soll. Noch weniger die Kritiker in der eigenen Partei, die kürzlich noch genau darauf achteten, nicht mit dem als rachsüchtig geltenden Gouverneurs in einen Konflikt zu geraten. Und schon gar nicht die Chefanklägerin Letitia James, die am Dienstag den 165 Seiten starken Untersuchungsbericht zu den Missbrauchs-Vorwürfen ...