Anerkennung von Luhansk und Donezk: NATO und EU warnen Putin

Die NATO und die EU warnen Russlands Präsidenten Wladimir Putin davor, die beiden abtrünnigen ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk als "Volksrepubliken" anzuerkennen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Dienstag in Brüssel, so ein Vorgehen wäre eine Verletzung des Völkerrechts. Ähnlich äußerte sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Das russische Parlament hatte Putin zuvor aufgefordert, über die Anerkennung von Luhansk und Donezk zu entscheiden.

SN/APA/AFP/ALEXEI NIKOLSKY Das Dokument wird Putin umgehend übergeben