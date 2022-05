Angekommen im Abnützungsmodus

Russland läutet eine neue Konfliktphase ein. Zeitlich ist sie unbegrenzt, das Hauptfeindbild neu.

Wladimir Putin ist wieder in seiner Sommerresidenz in Sotschi. Drei Monate nachdem die ersten russischen Raketen in der Ukraine eingeschlagen sind, ruft er die politische Datscha-Saison aus: gute-Laune-Modus, keine Verlustmeldungen von der Front. Vielen Russen ist das nur recht. Auch ihre Datscha-Saison hat begonnen, man stürzt sich mit Eifer auf die Wochenendhäuschen, auf Blumen- und Gemüsebeete.

Russland befindet sich in einer neuen Phase seiner "Spezialoperation" gegen die Ukraine. "Putin hat seine Strategie gegenüber der Ukraine und dem Westen ...