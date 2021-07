Angela Merkel: Ein Abschied in Amerika

Vier chaotische transatlantische Jahre sind vorbei, ihre Kanzlerschaft bald auch: Angela Merkels Besuch in Washington ist reich an Symbolen. Statt Cheeseburger in Georgetown gibt es Seebarsch im Weißen Haus. Und ganz ungewohnt offen sinniert die bald 67-Jährige über ihre persönliche Zukunft.

Also, die Sache mit der Schärpe hätte besser laufen können. In einem Saal der renommierten Johns-Hopkins-Universität ist Angela Merkel fast eine halbe Stunde lang mit Lob überschüttet und mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet worden. Nun soll sie die Schärpe zu ihrem gold-schwarzen Talar anlegen. Der Dekan übergibt das Tuch als zusammengefaltetes Paket, und damit nimmt das Unglück seinen Lauf. Ratlos zieht die Kanzlerin den Stoff auseinander, sucht nach Oben und Unten, dreht ihn in verschiedene Richtungen und wirft ihn ...