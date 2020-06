Große Erwartungen, aber auch Misstrauen: Berlin übernimmt bis Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft.

Ruhig und gefasst stand Angela Merkel zu Wochenbeginn in Meseberg an der Seite des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. "Wir leben in einer ernsten Zeit", sagte die Kanzlerin. Noch einmal erinnerte sie an die dramatischen Folgen der Coronapandemie, an die größte ...