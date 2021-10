Angela Merkel in Griechenland: Das Ende einer schwierigen Beziehung

Angela Merkel räumte bei ihrem Abschiedsbesuch in Athen ein, dass sie den Griechen viel abverlangt hat.

Zum Schluss stimmte zumindest das Wetter versöhnlich: Athen verabschiedete die scheidende deutsche Kanzlerin am Freitag mit strahlend blauem Himmel und spätsommerlichen 19 Grad. Das ließ die dunklen Wolken, die im vergangenen Jahrzehnt die Beziehungen beider Völker immer wieder überschatteten, fast vergessen. Freundlich waren auch die Worte des griechischen Premierministers Kyriakos Mitsotakis bei der gemeinsamen Pressekonferenz in seinem Amtssitz, der Villa Maximos. Er würdigte den "politischen Marathon" der "lieben Angela", die in 16 Regierungsjahren "viel für Deutschland und Europa geleistet" habe.

