Angriff auf FSB-Geheimdienstzentrale in Moskau

Bei einem bewaffneten Angriff vor dem Sitz des russischen Geheimdienstes FSB in Moskau ist am Donnerstag ein Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes getötet worden. Das berichteten russische Staatsmedien am Abend unter Berufung auf den FSB. Der Geheimdienst berichtete demnach von einem Schützen, der das Feuer vor der Geheimdienst-Zentrale eröffnet habe und dann "ausgeschaltet" worden sei.

SN/APA (AFP)/STR Großeinsatz in Moskau