Angriff auf Luxushotel in Kabul

Die USA hatten wenige Tage zuvor vor einem solchen Anschlag gewarnt.

Das fünfstöckige Hotel, das in Kabul immer noch als "Intercontinental" bekannt ist, thront seit den 70er-Jahren wie eine Ikone über der afghanischen Hauptstadt. In der Nacht auf Sonntag geriet der mit strengen Sicherheitsvorkehrungen abgeschirmte Bau in Sichtweite des Parlaments zum wiederholten Mal zum Symbol der Unfähigkeit der Behörden, in Kabul für Sicherheit zu sorgen. Mindestens fünf Selbstmordattentäter schlichen sich durch eine Hintertür der Küche in das Gebäude, nahmen Geiseln und schossen wild um sich.