Angriff auf Putins "Wunder": Was der Anschlag auf die Krim-Brücke für Moskau bedeutet

Sie war Putins Prestigeprojekt, jetzt liegt sie teilweise in Trümmern: die Krim-Brücke. Zwar soll der Verkehr wieder rollen - doch die Explosion auf Wladimir Putins Lieblingsbauwerk trifft sein Image schmerzhaft.

Am Tag danach herrschte schon wieder Alltag im Kriegsgebiet. In der Nacht beschossen russische Truppen Saporischschja. Nach Angaben des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj wurden auch Wohnhäuser getroffen, mindestens 13 Menschen kamen ums Leben. Und auch in Russland machte der Anschlag auf die Krim-Brücke kaum noch Schlagzeilen.

Am Samstag in der Früh hatte eine schwere Explosion ein etwa 250 Meter langes Fahrbahnstück der Autobahnbrücke zwischen Russland und der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim zum Einsturz gebracht. Auch die Eisenbahnbrücke, die parallel zu der Autobahn läuft, wurde beschädigt. Nach russischen Angaben starben drei Menschen. Der militaristische Teil der russischen Öffentlichkeit forderte lautstark Rache für den Anschlag. Der Kreml dagegen scheint auch diese Schlappe lieber verschleiern zu wollen.

Wladimir Putin äußerte sich nicht. Der russische Präsident berief nur eine Regierungskommission ein und übertrug den künftigen Schutz des 19 Kilometer langen und umgerechnet 3,8 Milliarden Euro teuren Bauwerks dem Inlandsgeheimdienst FSB. Dabei hatten rechte Kommentatoren sofort Vergeltung gefordert, Vernichtungsangriffe auf die gesamte Infrastruktur der Ukraine und insbesondere auf alle acht Dnjepr-Brücken der ukrainischen Hauptstadt Kiew. "Soll Selenskyj im Schlauchboot zur Arbeit paddeln!", sagte ein Moderator des Fernsehkanals Zargrad.

Aber das offizielle Moskau tat alles, um die Schäden herunterzuspielen. Der Zugverkehr wurde angeblich schon am Samstagabend in vollem Umfang wieder aufgenommen, ebenso der Verkehr für Autos und Busse auf der intakt gebliebenen zweiten Fahrbahn. Da Russland jetzt alle Fahrzeuge komplett kontrollieren will, dürfte der Verkehr über die Brücke nur noch langsam fließen.

Laut den Angaben der russischen Behörden werden die Zerstörungen an der Brücke den Transport von Nachschub für die bedrängten russischen Truppen in der südrussischen Region Cherson kaum beeinträchtigen. Aber nach Ansicht vieler Beobachter stellt die Explosion über der Kertscher Meerenge nach den russischen Gebietsverlusten in der Ostukraine eine neue symbolische Niederlage dar.

Die Krim-Brücke gilt als Symbol des neurussischen Imperialismus - ein "Wunder", wie Wladimir Putin bei der Eröffnung 2018 sagte, "schon unter den Väterchen Zaren haben die Menschen davon geträumt, es zu bauen". Ex-Präsident Dmitri Medwedew drohte im Juli, bei einem Angriff der Ukrainer auf die Krim träfe "sie alle augenblicklich das Jüngste Gericht".

Ukrainische Politiker und Generäle bezeichnen die Krim-Brücke seit Monaten als eines ihrer militärischen Hauptziele. Russische Medien dagegen berichteten von verstärkten Maßnahmen zum Schutz der Brücke. Sie wird von Aufklärungssatelliten, Russlands modernsten Flak-Systemen, Kampftauchern und sogar laut "Washington Post" von eigens dafür trainierten Delfinen verteidigt.

Es ist nicht endgültig geklärt, welche Sprengsätze die Krim-Brücke so schwer beschädigten. Jedenfalls explodierte ein aus Russland kommender Lastwagen, der laut Frachtbrief Ersatzteile transportierte. Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak erklärte hinterher, der Sabotageakt sei Folge eines Konfliktes zwischen den Geheimdiensten und den russischen Militärs. Mehrere ukrainische Medien berichteten, der ukrainische Sicherheitsdienst SBU stehe hinter dem Anschlag, ein pensionierter Sprengstoffexperte der britischen Armee sprach gegenüber der BBC von einem "Meisterwerk".

Der russische Militärexperte Ruslan Lewijew sagte dem Kanal TV Doschd, angesichts des zumindest teilweise wieder aufgenommenen Verkehrs über die Brücke werde es kaum die Lage an der Front beeinflussen: "Spürbarer werden die moralischen und politischen Aspekte sein."

Das Verteidigungsministerium ernannte gestern einen neuen Befehlshaber für die Truppen in der Ukraine. Der 55 Jahre alte Armeegeneral Sergej Surowikin sei von Verteidigungsminister Sergej Schoigu eingesetzt worden, um die "militärische Spezialoperation" zu führen, teilte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow in Moskau mit. Surowikin hatte schon in Tschetschenien und Syrien gedient.

Schoigu kommt mit der Ernennung des neuen Armeegenerals nach Meinung von Kommentatoren seinen Kritikern entgegen, die angesichts von Niederlagen eine Neuaufstellung der Truppen in der Ukraine gefordert hatten.