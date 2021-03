Angriff in Mosambik: Gasfirma bringt Arbeiter in Sicherheit

Der französische Energiekonzern Total hat etwa 1000 Mitarbeiter aus der von Extremisten eingenommenen Küstenstadt Palma in Mosambik in Sicherheit gebracht. Die Arbeiter seien mit einem Schiff aus Palma in das südlich gelegene Pemba gebracht worden, sagte Staatsminister Armindo Ngunga am Sonntagvormittag.

SN/APA/AFP/ALFREDO ZUNIGA Im Norden Mosambiks fliehen Bewohner vor Terrormiliz