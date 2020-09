Angriff in Paris laut Innenminister islamistischer Terrorakt

Sirenen, abgesperrte Straßen, laute Rufe von Polizisten: In Paris geht nach monatelanger Pause wieder die Angst vor dem Terror um. Vor dem Gebäude, in dem das Satiremagazin "Charlie Hebdo" einst seine Redaktionsräume hatte, sind am Freitag zwei Journalisten bei einer Messerattacke verletzt worden. Die Anti-Terror-Fahnder übernahmen die Ermittlungen. Die Polizei nahm mehrere Verdächtige fest. Innenminister Gérald Darmanin sprach am Abend von einem "islamistischen Terrorakt".

SN/APA (AFP)/LAURA CAMBAUD Die Verhaftung eines der Verdächtigen