Angst gegen Hoffnung: Kolumbien wählt

Das Gespenst Venezuela dominierte in der politischen Debatte. Damit sollten die Chancen des linken Kandidaten verkleinert werden.

Angst ist ein guter Wahlkampfhelfer. Besonders in Lateinamerika kann man damit hervorragend Stimmung machen und Stimmen gewinnen. Die traditionellen Parteien und Eliten setzen auf Angstkampagnen, wenn "antisystemische" Kandidaten sie von der Macht zu vertreiben drohen.

Man kann gerade in Kolumbien wunderbar sehen, wie das funktioniert. In dem südamerikanischen Land wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Und vor allem die Rechtsaußen-Partei Centro Democrático des früheren Präsidenten Álvaro Uribe setzt nicht auf Wahlversprechen, sondern auf Einschüchterung der Wähler. In Städten wie Bucaramanga und Medellín prangen gut sichtbar riesige Plakate des Centro Democrático, auf denen ironisch steht: "Vote para que Colombia no sea otra Venezuela". Frei übersetzt heißt das: Wer nicht will, dass sich Kolumbien in ein zweites Venezuela verwandelt, muss am Sonntag Iván Duque wählen. Der 41 Jahre alte Senator strebt für die Rechtspartei die Präsidentschaft an. Er führt in allen Umfragen deutlich.