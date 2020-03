Angst vor Gewalt und Coronavirus überschatten Wahl in Mali

Inmitten einer angespannten Sicherheitslage und wachsender Sorgen wegen der Coronavirus-Pandemie haben die Bürger des westafrikanischen Landes Mali ein neues Parlament gewählt. Stunden vor dem Beginn des ersten Wahlgangs am Sonntag meldete die Regierung in Bamako den ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus in dem Land. Die Zahl der Infektionsfälle stieg demnach auf 18.

SN/APA (AFP)/MICHELE CATTANI Am Wahltag herrscht nicht nur vor dem Coronavirus Angst