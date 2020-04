Anklage gegen mutmaßlichen Lübcke-Mörder in Deutschland

Im Fall um den Mord an dem deutschen Politiker Walter Lübcke hat der Generalbundesanwalt Anklage gegen den Hauptverdächtigen Stephan E. und dessen mutmaßlichen Unterstützer Markus H. erhoben. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mit. Sie sieht demnach bei dem mutmaßlichen Mörder als Motiv eine von Rassismus getragene "völkisch-nationalistische Grundhaltung".

SN/APA (dpa/Archiv)/Swen Pförtner CDU-Politiker Lübcke wurde das Ziel eines rechtsgerichteten Terrors