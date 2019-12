Demokraten-Führerin Nancy Pelosi erklärt, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten starten soll. Das Repräsentantenhaus verfasst Anklagepunkte für Impeachment.

Nancy Pelosi verbreitete um ihre plötzlich angesetzte Ansprache an die Nation eine Aura der Dringlichkeit. Dafür stand das Meer an Sternenbannern, vor dem sie am Donnerstag Aufstellung nahm. "Sein Fehlverhalten trifft das Herz unserer Verfassung", erklärte die Sprecherin des Repräsentantenhauses. ...