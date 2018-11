Anklage wirft Wachleuten von Burbach Körperverletzung vor

Mit der Verlesung der Anklageschrift hat am Donnerstag in Siegen der Prozess um die Flüchtlingsmisshandlungen in einer Unterkunft im nordrhein-westfälischen Burbach begonnen. Oberstaatsanwalt Christian Kuhli warf den insgesamt 29 Angeklagten eine Vielzahl von Straftaten vor, die sie in wechselnder Beteiligung begangen haben sollen.

