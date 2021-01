Anklageschrift gegen Trump wird im US-Senat verlesen

Im zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump steht der nächste Schritt an. Am heutigen Montag leitet das US-Repräsentantenhaus die Anklage zur Amtsenthebung an die zweite Parlamentskammer, den Senat, weiter. Die Anklageschrift mit dem Vorwurf "Anstiftung zum Aufruhr" soll Montagabend Ortszeit (19.00 Uhr/1.00 Uhr MEZ am Dienstag) im Senat verlesen werden.

SN/APA (AFP/Archiv)/NICHOLAS KAMM Beim ersten Mal wurde Trump freigesprochen