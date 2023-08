Annäherung zwischen Israel und Libyen endet im Fiasko

Libyens Außenministerin trifft sich mit ihrem israelischen Kollegen - obwohl beide Länder keine diplomatische Beziehungen pflegen. Nicht nur heftige Proteste sind die Folge.

Ein geheimes Treffen mit dem israelischen Außenminister in Rom, vom eigenen Regierungschef fallengelassen, ein geheimer Flug von Libyen nach Istanbul: Die mittlerweile ehemalige libysche Außenministerin Nadschla al-Mangusch steht seit Sonntag im Mittelpunkt eines Politkrimis, wie ihn derzeit wahrscheinlich nur der Nahe Osten zu produzieren vermag.

Ins Rollen kommt die Affäre im Laufe des Sonntags. Vorerst treffen Meldungen israelischer Medien ein: Außenminister Eli Cohen habe seine libysche Amtskollegin Nadschla Al-Mangusch vergangene Woche in Rom getroffen, dank der Hilfe des italienischen Außenministers Antonio Tajani. Es sei ein historisches erstes Treffen zwischen den beiden Staaten gewesen, die derzeit keine diplomatischen Beziehungen unterhalten. Das Treffen habe mehr als zwei Stunden gedauert. Es sei um das große Potenzial einer möglichen Zusammenarbeit beider Länder gegangen. Auch humanitäre und landwirtschaftliche Enwicklungshilfe aus Israel für Libyen hätten eine Rolle gespielt sowie das Bewahren des historischen Erbes der ehemaligen jüdischen Gemeinde Libyens.

Am Sonntag soll noch eine dringende Bitte der libyschen Regierung an das israelische Außenministerium ergangen sein, seine Meldung zurückzuziehen, jedoch zu spät. In den Abendstunden entlädt sich der Volkszorn auf den Straßen mehrerer libyscher Städte und vor dem Außenministerium in Tripolis. Selbst gebastelte Israel-Fahnen werden verbrannt, Hupkonzerte, Parolen, die zur Unterstützung der Palästinenser aufrufen und jede Form von Verhandlungen mit Israel verurteilen.

Dann das Dementi aus dem libyschen Außenministerium: Die Ministerin habe sich vehement gegen ein Treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen gestellt, es sei aber am Rande eines Termins im italienischen Außenministerium zu einer flüchtigen Begegnung gekommen, bei der Nadschla al-Mangusch ihre kompromisslose Unterstützung für die palästinensische Sache betont habe. Doch im Widerspruch zu dieser Darstellung suspendiert Libyens Regierungschef, Abdulhamid al-Dbeibah, umgehend seine Außenministerin. Nadschla al-Mangusch ergreift, laut Medienberichten, zu diesem Zeitpunkt bereits die Flucht. Mittlerweile soll sie, trotz eines Ausreiseverbots, mit einem Privatflugzeug in Istanbul gelandet sein.

Nur einige Stunden später wird ihre Suspendierung zur Entlassung. Doch Nadschla al-Mangusch sieht sich als Bauernopfer in einem misslungenen Schachzug sowohl ihrer als auch der israelischen Regierung. Ihr Büro teilt mit, sie habe den israelischen Außenminister auf Geheiß al-Dbeibahs getroffen. Außerdem habe al-Dbeibah anschließend beim Ministerium interveniert, das Treffen herunterzuspielen und die Version eines Zufalls-Treffens zu veröffentlichen, um sein eigenes Gesicht vor der wütenden Bevölkerung zu wahren.

Auch in Israel führt die diplomatische Entgleisung zu innenpolitischen Verwerfungen. Oppositionsführer Jair Lapid wirft Außenminister Eli Cohen vor, sein Verhalten sei eine nationale Schande. Das würde das Vertrauen gegenüber Israel in der Welt schwer erschüttern. Mitarbeiter des israelischen Außenministeriums erwidern, das Treffen sei auf höchster Ebene zwischen Israel und Libyen vereinbart worden.

Beobachter vermuten, al-Dbeibah wollte versuchen, durch eine Annäherung an Israel Unterstützung des Westens für seine Interims-Regierung zu gewinnen, die spätestens seit den gescheiterten Wahlen 2022 in Libyen schwer unter Druck steht - in einem ohnehin massiv gespaltenen und zerrütteten Land. Für Israel geht es seit der Unterzeichnung der sogenannten Abraham-Abkommen mit mehreren arabischen Staaten im Jahr 2020 vor allem darum, seine Beziehungen zu weiteren arabischen Staaten zu normalisieren und sie in diplomatischen Angelegenheiten auf die eigene Seite zu bringen. In den vergangenen Jahren ist dieses Projekt jedoch ins Stocken geraten.