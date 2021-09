Annalena Baerbock - ist das noch ein Spiel auf Sieg?

Die Grünen liegen in den Umfragen mittlerweile hinter SPD und Union. Annalena Baerbock kämpft um Stimmen. Auch mit drastischen Worten. Vorspann.

Annalena Baerbock zeigt sich kämpferisch. Mit großen Schritten betritt sie die runde Bühne, die mitten auf der Maximilianstraße in Augsburg, einer beliebten Ausgehmeile, aufgebaut ist. "Was für eine tolle Kulisse", lobt die Grünen-Kanzlerkandidatin und winkt den Menschen zu, die auf der Straße stehen und in den umliegenden Häusern aus ihren Fenstern schauen. Doch mit Smalltalk hält sich die 40-Jährige nicht lange auf. Sie weiß, was sie sagen will - und sie sagt es mit kräftiger Stimme: "Diese Wahl ist eine ...