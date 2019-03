Anschläge auf ICE - U-Haft über Terrorverdächtige verhängt

Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf Bahnstrecken in Deutschland ist am Donnerstag über den terrorverdächtigen 42-jährigen Iraker und seine Frau Untersuchungshaft verhängt worden. Diese Entscheidung teilte die Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen Wien Christina Salzborn am Nachmittag mit.

SN/APA/dpa (Archiv)/Daniel Karmann Die Festnahmen stehen in Zusammenhang mit den Anschlägen auf ICE-Züge