Anschläge von Oslo und Utøya jähren sich zum zehnten Mal

Norwegen gedenkt am Donnerstag der Opfer der Terroranschläge in Oslo und auf der Insel Utøya vor zehn Jahren. Am Jahrestag der Angriffe des Rechtsextremisten Anders Behring Breivik sind mehrere Gedenkveranstaltungen geplant, an denen Überlebende, Hinterbliebene, Regierungschefin Erna Solberg und Vertreter des Königshauses teilnehmen. Dabei sollen mehrmals die Namen aller 77 Todesopfer verlesen werden. Bei einem nationalen Gedenken am Abend hält König Harald V. eine Rede.

SN/APA/AFP/PETTER BERNTSEN 77 Menschen tötete ein Rechtsextremist 2011 in Norwegen