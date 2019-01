Anschlag auf Hotel in Nairobi

In Kenias Hauptstadt Nairobi ist ein Terroranschlag auf einen Hotelkomplex verübt worden. Einige "bewaffnete Kriminelle" befanden sich laut Polizeichef Joseph Boinnet am Dienstagnachmittag in dem Gebäude. Es habe Verletzte gegeben. Boinnet sprach von einem mutmaßlichen Terroranschlag. Die somalische Terrorgruppe beanspruchte den Anschlag über den Radiosender Al-Andalus für sich.

SN/APA (AFP)/LUIS TATO Spezial-Einsatzkräfte vor dem Hotelkomplex