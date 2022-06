Anschlag auf Sikh-Tempel in afghanischer Hauptstadt

Ein Sikh-Tempel in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Samstag Ziel eines Terroranschlags geworden. Örtliche Medien berichteten von mehreren Explosionen im Gebiet um den Gurudwara, die Gebetsstätte der Glaubensgemeinschaft. Auch Schüsse seien zu hören gewesen. In sozialen Medien verbreitete Videoaufnahmen zeigten eine Rauchwolke, die von dem Gebäude im Stadtteil Karte Parwan aufstieg.

SN/APA/AFP/MOHD RASFAN Die religiöse Minderheit der Sikh ist immer wieder Ziel von Gewalt