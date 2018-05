Anschlag bei Cricket-Spiel in Afghanistan: Acht Tote

Bei einem Anschlag während eines Cricket-Spiels in einem Stadion in Afghanistan sind am Freitagabend mindestens acht Menschen getötet worden. Mindestens 45 weitere Menschen wurden bei der Tat in der ostafghanischen Stadt Jalalabad verletzt, wie das Büro des Provinzgouverneurs am Samstag mitteilte. Demnach ereigneten sich mehrere Explosionen inmitten der Zuschauer, die den "Ramadan-Cup" verfolgten.

SN/APA (AFP)/NOORULLAH SHIRZADA Dutzende Menschen wurden verletzt