Anschlag gegen Migranten vergiftet Italiens Wahlkampf

Ein rassistischer Einzelgänger wollte in der Stadt Macerata Afrikaner treffen. Die Rechte instrumentalisiert die abscheuliche Tat sofort für die politische Auseinandersetzung.

Der Terrorakt eines durchgeknallten, in die Nationalflagge eingewickelten Pistolenhelden hat Italien erschreckt. Der Anschlag in der ruhigen Universitäts- und Provinzhauptstadt Macerata am Samstag ist nicht von ungefähr gekommen und war auch nicht das erste Attentat auf Migranten. Die politische Instrumentalisierung der Schwierigkeiten und Ängste um die massenhafte Einwanderung haben den rechtsextremen Sumpf belebt.