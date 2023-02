Zwei Tote bei Anschlag mit Auto in Ost-Jerusalem

Ein palästinensischer Attentäter ist in Ost-Jerusalem an einer Bushaltestelle in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens zwei Menschen getötet. Darunter sei auch ein sechsjähriges Kind, teilte die israelische Polizei am Freitag mit. Bei dem zweiten Toten handelt es sich um einen 20 Jahre alten Mann. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt. Der Attentäter - ein 31 Jahre alter Palästinenser - wurde nach Angaben der Polizei getötet.

SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Auto fuhr mehrere Menschen bei einer Bushaltestelle nieder