Anschlag in Kabul forderte mindestens drei Tote

Bei einer Explosion in einer gut besuchten Moschee in Kabul sind am Mittwoch mindestens drei Menschen getötet und mehr als 20 weitere Menschen verletzt worden. Die italienische Nichtregierungsorganisation Emergency, die ein Krankenhaus in Kabul betreibt, teilte mit, dass 27 Opfer eingeliefert worden seien, darunter drei Tote. Andere Quellen berichten von mindestens 20 Toten und 40 weiteren Verletzten. Unter den Todesopfern soll auch der Imam der Moschee sein.

SN/APA/AFP (Archiv)/WAKIL KOHSAR Taliban-Kämpfer in Kabul (Themenbild)